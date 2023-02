ATTIVATO SPORTELLO ACQUEDOTTO TELEMATICO A S. NICOLA LA STRADA

da oggi, sul sito ufficiale del Comune di San Nicola la Strada, in un’ottica di miglioramento del processo di informatizzazione del Comune, è attivo “l’Ufficio Acquedotto Telematico”.

“Tutte le funzioni offerte dallo sportello fisico sono erogate anche mediante lo sportello telematico nonché attivando un app mobile – dichiara il Consigliere Comunale delegato alla Digitalizzazione Giovanni Varriale – Quindi, non sarà più indispensabile recarsi presso gli uffici di Piazza Municipio per consultare, ad esempio, la propria situazione dei pagamenti e per comunicare la lettura del proprio contatore. Si potranno, inoltre, effettuare pagamenti e si potrà interagire, tramite messaggistica, per la risoluzione di eventuali controversie e/o anomalie”.