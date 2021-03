“Attivi e Solidali” insieme agli ultras della Casertana al fianco delle famiglie in difficoltà

Caserta. Ancora beneficenza da parte dell’associazione di volontariato “Attivi e Solidali”. A scendere in campo ,nel nome della solidarietà’ al fianco dell’associazione del Presidente Alessandro De Maio sono stati tre gruppi organizzati di tifosi della casertana : i Fedayn Bronx e The Black Sheep e Boys

Molto lodevole l’iniziativa : raccogliere fondi per comprare beni di prima necessità’ da mettere a disposizione delle famiglie meno abbienti e quelle penalizzate dal Covid-19.

Una prova di maturità’ e soprattutto un grande gesto di umanità’ quello dei supporters della Casertana che proprio in queste ore stanno invitando L’ intera tifoseria a partecipare all’ iniziativa.

Attivi e Solidali e’ diventata in breve tempo una vera e propria realtà’ casertana , un gruppo di giovani e meno giovani sempre pronti ad intervenire nel sociale.

Continueremo a seguire loro in tutte le iniziative che metteranno in campo , Hanno già’ fatto tanto ma sappiamo che hanno in cantiere altre novità’.