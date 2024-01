Secondo un attività di controllo e monitoraggio del territorio, per la salvaguardia e la tutela dei cittadini, é stata controllata ed ispezionata una attività di fabbro nella località di San Clemente. La verifica dei documenti ha portato alla luce che effettivamente l’attività é priva di autorizzazioni in materia ambientale per lo scarico delle acque reflue e l’emissione in atmosfera.

Per questi motivi l’attività é stata sequestrata dalla polizia giudiziaria.