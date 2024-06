ATTUALITÀ SANTA MARIA CAPUA VETERE

Nessuno vuole gestire l’immobile di via Merano a Santa Maria Capua Vetere confiscato alla criminalità organizzata. L’avviso pubblico per l’affidamento dell’immobile è andato deserto, come certificato dal dirigente Giuseppina Celestino. Nonostante sia pervenuta una richiesta, questa è risultata non valida perché oltre il termine perentorio indicato. L’assessore competente Francesco Rosario Di Nardo ha annunciato che sarà necessario ripubblicare l’avviso, originariamente diffuso il 30 aprile scorso.

L’amministrazione comunale ha deciso di emanare un nuovo avviso per favorire una partecipazione più ampia degli enti e delle associazioni del privato sociale. L’obiettivo è assegnare l’immobile a titolo gratuito. Fin dal gennaio 2020, l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha trasferito al Comune di Santa Maria Capua Vetere l’immobile situato in via Merano al civico 1, destinato a finalità sociali ed economiche, con il vincolo di reimpiego dei proventi per scopi sociali.

Secondo la legislazione vigente, gli enti territoriali possono amministrare direttamente i beni confiscati o assegnarli in concessione a titolo gratuito, rispettando i principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento. Tali beni possono essere affidati a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali per finalità sociali. In alternativa, possono essere utilizzati per finalità di lucro, ma i proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per scopi sociali.

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere è stato ammesso al finanziamento per la ristrutturazione dell’immobile, e le opere sono state completate. Ora, l’amministrazione punta a realizzare all’interno dell’immobile spazi di co-working e di inclusione lavorativa per giovani disoccupati e soggetti svantaggiati, finalizzati all’attuazione di interventi e servizi sociali. Questi comprendono la rete territoriale dei servizi alla persona e i servizi rivolti ai giovani, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

La speranza dell’amministrazione è che, con la nuova pubblicazione dell’avviso, vi sia una partecipazione più ampia e che l’immobile possa finalmente essere utilizzato per le finalità sociali previste, offrendo così un contributo concreto al territorio e alle sue esigenze.