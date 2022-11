Attuazione Pnrr e programma Gol, Santillo a Maddaloni con la consigliera Santo

Maddaloni, venerdì 18 novembre 2022. Nel pomeriggio di oggi, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Agostino Santillo ha fatto visita al Villaggio dei ragazzi di Maddaloni, per un breve saluto durante l’iniziativa “Le politiche attive nell’ambito del PNRR”. “Fa piacere partecipare ad iniziative del genere – ha dichiarato l’On Santillo – che testimoniano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza della straordinaria trattativa condotta dal Presidente Giuseppe Conte in Europa per l’ottenimento degli oltre 200 miliardi di euro del Pnrr. Oggi constatiamo che la corretta gestione di questi fondi potrà portare vantaggi inestimabili sui nostri territori anche in termini di occupazione. La provincia di Caserta – ha concluso Santillo – ha bisogno di serietà e competenza nella gestione della cosa pubblica, specie in questo momento storico delicatissimo”. Insieme al deputato Santillo, anche la consigliera M5S di Maddaloni Tina Santo: “Il programma GOL consentirà di dare avvio alla prima attuazione, in Regione Campania, del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Un tema a cui noi del MoVimento 5 Stelle teniamo tantissimo, tenuto conto – ha spiegato Tina Santo – di quanto fondamentale sia da parte delle regioni migliorare su tutto il comparto delle politiche attive, anche per offrire opportunità di inserimento lavorativo per i percettori di reddito di cittadinanza”.