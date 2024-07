Auguri a… Sant’Anna e San Gioacchino

Per la rubrica “Auguri a …. il Santo del giorno”il prof. Michele Pugliese ci dà qualche informazione su Sant’Anna e San Gioacchino, che a Caserta sono particolarmente venerati.

Sant’Anna e San Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria, la prima venerata come santa patrona di Caserta, il secondo patrono di tutti i nonni, coppia benedetta dal Signore, sulla quale la pietà popolare fin dal II secolo ha fatto fiorire racconti e leggende miracolosi, siano esempio di genitori virtuosi e sappiano infondere in tutti l’amore per i figli e per tutta la gioventù. Auguri a tutte le Anna e a tutti i Gioacchino