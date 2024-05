Mamma, doppio tocco delle labbra per la pronuncia di questa dolce parola, come un doppio bacio, sol per pronunciarla. La mamma è il luogo da dove si nasce, ma è il mondo che ci circonda è il porto sicuro che ci protegge e spesso è il faro, che ci illumina la via. Non esiste un essere umano, che per esprimere felicità o stupore non abbia detto: “mamma mia” oppure in caso di difficoltà o malattia non abbia chiamato anche inconsapevolmente la mamma. La mamma è casa, è famiglia, è parafulmine delle delusioni, ed è confidente delle forti emozioni, tutti hanno avuto una mamma, ma non tutti ne hanno ancora una. Una mamma, ovunque fisicamente sia o non sia, tutti la porteranno per sempre in un angolo del cuore. La mamma resta l’invenzione più bella del creato e parafrasando una pubblicità, se non ci fosse, bisognerebbe reinventarla. Auguri a tutte le mamme del mondo, che lo siano o che sentano di esserlo.