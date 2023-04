Auguri a Ugo e Piera Brandi per le loro Nozze D’Oro

Giornata di festa in casa Brandi , oggi, domenica 30 Aprile 2023, Ugo e Piera , genitori del nostro amico Mimmo Brandi festeggiamo le nozze d’ oro.

A loro vanno gli auguri più sinceri dalla nostra redazione con la certezza che di anni insieme ne passeranno ancora tantissimi

di seguito pubblichiamo due poesie la prima che Ugo ha dedicato alla moglie Piera e la seconda che Sabrina Pietrantonio ha voluto dedicare ad entrambi .

Il traguardo è il premio di tante fatiche non il risultato finale.

Raggiungerlo è la soddisfazione di aver percorso una strada già programmata anche se sembra un’utopia.

Tra salite e discese, con il sole e con la pioggia raggiungere questo sogno è una vittoria personale.

Non distruggere il presente altrimenti non avrai futuro.

Gipo

Raggiungere le Nozze d’Oro è un privilegio di cui pochi eletti possono godere: che la salute e la fortuna possano accompagnarvi per tanti altri anni ancora. Congratulazioni!

sabrina pietrantonio