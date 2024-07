Auguri ai Santi Marta, Maria e Lazzaro di Betania

Per la rubrica “Auguri al… Santo del giorno”, oggi il prof. Michele Pugliese ci presenta I Santi Marta, Maria e Lazzaro di Betania.

I Santi Marta, Maria e Lazzaro di Betania discepoli e amici del Signore, che costituivano una famiglia facoltosa molto ospitale nei confronti di Gesù, la prima ricordata per la sua operosità, la seconda per la sua contemplazione, e il terzo resuscitato dai morti per intercessione delle sue sorelle, già venerati nella chiesa del II secolo e riunificati da Papa Francesco in un unica memoria da celebrarsi nella giornata odierna, siano per noi esempio di famiglia unita nella contemplazione e nell’operosità, a magggior gloria di Cristo nostro Signore. Auguri a tutte le Marta, Maria, e ai Lazzaro