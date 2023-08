Auguri al nostro amico Marco Lugni

Caserta. Giornata di festa per la famiglia Lugni che oggi, venerdì 4 agosto 2024, festeggia il compleanno di Marco, Docente e Giornalista, sempre impegnato sul territorio per le tematiche legate alla politica, allo sport , ai valori etici della religione.

Marco Lugni, nel corso della sua carriera, si è contraddistinto per la sua capacità di mediazione e di equilibrio intellettuale, caratteristica che lo ha portato ad essere un punto di riferimento in tutti i settori nei quali ha profuso la sua indiscutibile professionalità .

Uomo profondamente legato ai valori della famiglia e del lavoro, Lugni ha posto al centro della sua vita il matrimonio con Rosaria Tranquillo e l ‘ amore per i figli Roberto e Francesco.

Attualmente, Marco Lugni e ‘ impegnato, al fianco di Don Antonello Giannotti, nel processo di riqualificazione di Rione Acquaviva che ha come epicentro la Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes.

L’ intera redazione di Belvederenews si unisce alla famiglia Lugni in questa giornata di festa e porge all’ amico Marco i più sinceri e affettuosi auguri di felice compleanno.