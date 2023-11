Auguri Francesco Valentino !!

Bologna. La vita somiglia tantissimo ad una partita di Calcio . Corri , esulti , ti rammarichi , qualche volta segni e qualche volta sprechi occasioni clamorose per farlo . Quando giochi , proprio come quando vivi , ti trovi a fare i conti con il tempo . L’ orologio decreta l’inizio e la fine di una partita nello stesso modo in cui il calendario ti ricorda che ci sono giornate importantissime che resteranno impresse nella mente per sempre .

Oggi Francesco Valentino compie 18 anni . Quel ragazzino vivace , dispettoso ma sempre allegro e disponibile e’ improvvisamente diventato uomo . Dalla nostra redazione le congratulazioni più’ sincere a mamma Pina e papà’ Paolo. A Francesco invece auguriamo di correre velocemente nella vita così’ come corre in campo ma soprattutto di dribblare gli ostacoli nello stesso modo in cui dribbla un difensore . Auguri Francesco e buon compleanno !!