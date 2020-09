Auguri speciali per Elisabetta e Salvatore

Salvatore e Elisabetta, hanno coronato il loro sogno d’amore il 7 settembre 2020. Le nozze sono state celebrate a Maddaloni, città degli sposi, nella chiesa di S. Martino. Il ricevimento per festeggiare il lieto evento si è tenuto nell’ Antico Casale dei Mascioni.

Antonio Cicchella, zio ma anche grande amico di Salvatore, ha voluto rivolgere i suoi auguri agli sposi anche attraverso il nostro giornale, per lasciare da parte sua, in questo modo, un ricordo originale di questa giornata.

Salvatore caro, sembra ieri che ti tenevo tra le braccia, finalmente è arrivato”il giorno della tua vita”… avrai davanti la vita, sarà talvolta bella, talvolta da dimenticare e altre volte uno spettacolo. Comunque sia, vita da godere. Non ti svendere mai. E ricordati di me non proprio come zio, ma come un vecchio amico che ti assomiglia più di quanto tu non creda. Auguri!!! Ti voglio bene.

La nostra redazione si associa agli auguri ed augura agli sposi una vita insieme ricca d’amore e tante cose belle.