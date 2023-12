AUGURIAMO UNA SPLENDIDA E PROSPERA PENSIONE PER IL COMANDANTE DEI ‘DUE COMUNI’ REGNA, Il COMANDANTE DI TUTTI

IL Noto Capitano Domenico Regna della Polizia Locale della Provincia di Caserta raggiunge il traguardo della

pensione con ben 43 anni lavorativi ininterrotti, di onestà, sacrifici, competenza e grande adattamento alle

problematiche nei vari paesi, adattamento alle problematiche dei cittadini, con grande impegno ed

esperienza.

IL Capitano Regna, in questi 43 anni grandiosi di impegno lavorativo, dopo una breve parentesi giovanile

nelle Ferrovie Dello Stato in un comune del Nord Italia (prov. Cuneo), ha sposato la causa della Polizia

Locale, per predisposizione ed amore verso questa divisa, ma soprattutto per fare qualcosa di bello per il

popolo, aiutandolo nel migliorare le problematiche del paese, tanti anni con grande impegno, energia,

adattamento in tutte le problematiche avuto nel cammino di questo grande traguardo.

Il Comandante è stato sul territorio casertano e non solo, ma anche fuori regione, il maggior esponente e

più attivo negli impegni dei convegni vari, manifestazioni e cerimonie comunali. Non è mai mancata la sua

partecipazione e presenza dove alcune volte è stato anche in primis il partecipe ad esporre nuove

regolamentazioni del ‘codice della strada’, sempre aggiornato in modo sopraffino a riguardo.

Ha collaborato a stretto contatto con i comandi del territorio della Polizia stradale, comando Carabinieri di

Pietramelara e fuori, e con le altre forze Armate note del territorio.

Ha raggiunto sempre grandi risultati e mai approfittato del suo lavoro, ma svolto sempre con onestà e

competenza assoluta.

Sono stati risolti importanti problemi nei due paesi dove ha prestato servizio, Riardo e Presenzano (ce),

riguardanti segnaletica stradale ed altri fondamentali interventi che negli anni precedenti erano irrisolti.

Il Capitano Regna è stato un Perno centrale per le ‘due macchine amministrative’ di questi due paesi, ma è

stato anche utilissimo e di aiuto quanto è stato chiamato da altri comuni anche solo per consigli e

collaborazioni. 43 anni di duro lavoro, perché questo non è affatto un facile lavoro soprattutto se presti

servizio nel paese dove ‘nasci’ e devi sopportare rogne come si dice. Non sono mancati dissidi alcune volte

come capita in questo mestiere, ma è stato sempre capace di raggiungere i vari obiettivi prefissati insieme

le amministrazioni comunali.

Il suo impegno lavorativo iniziò nel 1981 e termina ai principi del gennaio 2024, il comandante è andato

oltre i traguardi gia prefissati per il pensionamento, spinto dall’amore per il lavoro e per questo tipo di

lavoro, aiutando fino all’ultimo questi due bei paesi a sistemare molte cose. Con importanti discorsi I

sindaci delle due amministrazioni comunali (RIARDO in primis dove è stato comandante per piu anni

rispetto a Presenzano), lo ricordano e lo ringraziano con grande applauso eccc..

Il capitano Domenico Regna ha dato molto non solo in chiave comunale, ma è stato molto stimato

all’interno dei paesi per la bravura, l’umanità, spirito d’iniziativa e amore per il prossimo, aiutando e

trovando anche quei giusti compromessi che occorrono per mantenere calmo un popolo cittadino,

mettendo da parte anche il lavoro e la divisa. Spesso ha dovuto soccombere a problemi ben più seri nel

territorio insieme ed al posto Dei Carabinieri, quando loro assenti o impegnati in altre operazioni.

Il Comandante è noto in tutti questi anni anche per aver finalizzato operazioni importanti con i vari

comandi della Gd Finanza e Carabinieri del posto. Si è mosso con gran stile, professionalità, determinazione

e preparazione.

Nel mese di dicembre 2023, antecedente al Natale il Capitano Regna è stato anche di visita al Papa in

capitale, dove si sono scambiati auguri e bei sorrisi.

I Comuni di Presenzano e Riardo augurano il meglio per Il capitano e una serena pensione dopo 43 anni

brillanti di carriera lavorativa, non è poco se bastano a raggiungerne 40 per il pensionamento che dite!!!

Un in bocca al lupo da me ed un augurio speciale particolare, Gianluca,figlio, vivo a caserta, agonista fit

tennis, e insegnante superiore di scienze umane fuori regione, considero mio padre un grande uomo prima

di tutto, onesto e semplice, uno di grande ammirazione, poi grande lavoratore, dove per 43 anni non ha

mai detto no per il lavoro e per le piu importaqnti comunita locali della provincia di caserta, ha messo

prima gli altri davanti e poi lui, sempre con cuore e umiltà, un Comandante unico e vero sempre.

Grazie mio caro Capitano, sono fiero di te. !!!