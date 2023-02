Aumento di iscritti nel Partito di F.lli d’Italia, anche nel casertano

Il partito F.lli d’ Italia fa registrare un notevole aumento di iscritti in tutto il territorio totalizzando nel complesso ben 1450 tessere.

Sull’ argomento si è soffermato l’on. Marco Cerreto, commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Caserta – “è la sintesi -ha dichiarato- dell’impegno di tutti coloro che con senso di responsabilità hanno dimostrato attaccamento al partito e volontà di essere inclusivi, aperti al contributo di soggetti esterni. Rispetto all’anno precedente si registra un incremento del 47% che sono certo continuerà ad aumentare e nel frattempo si ratificano i nuovi circoli costituiti. E’ questo l’inizio di una nuova ripartenza, abbiamo tanto da lavorare e non ci fermeremo fino a quando in tutti i 104 comuni della provincia di Caserta non ci sarà una rappresentanza seria e credibile del nostro grande partito.”