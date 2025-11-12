AttualitàCultura

Aurora boreale in Italia

Di Pina Cupolino

Oggi 12 novembre 2025 siamo in attesa per la serata odierna dell’aurora boreale che già da stamattina, prima ancora delle luci dell’alba, si è manifestata nella sua totale bellezza in tutta Italia. Per stasera si prevede una tempesta ancora più forte. “La tempesta geomagnetica di stanotte ha portato aurore visibili fino al Messico e nel Nord Italia ha raggiunto un livello G4 e valori al livello della tempesta di Ottobre 2024” è il parere che abbiamo chiesto all’astrofisica solare dell’INAF Clementina Sasso. La tempesta geomagnetica “cannibale” illumina l’Italia, è l’evento tra i più intensi degli ultimi anni, provocato da due espulsioni di massa coronale (CME) partite dal Sole. In effetti gli esperti la definiscono CME cannibale. Una CME è una espulsione di Massa Coronale , cioè una gigantesca bolla di plasma e campi magnetici, contenente miliardi di tonnellate di particelle cariche, espulsa dalla corona solare a velocità che possono superare i 3.000 km/s. In Italia l’evento è stato avvistato in diverse zone già la scorsa notte e l’evento potrebbe ripetersi. L’osservazione dell’aurora sarà migliore in zone rurali e lontane da inquinamento luminoso, tra le 21:00 e le 1:00. Negli ultimi mesi del 2025 abbiamo già visto diverse tempeste solari, ma questa potrebbe essere una delle più spettacolari dell’anno.