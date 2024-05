Ausiliari del Traffico senza stipendio . I Sindacati incontrano il Sindaco ( VIDEO)

Caserta. Nei giorni scorsi abbiamo scritto dello stato di agitazione degli Ausiliari della Sosta , dipendenti della K-City, società’ che si è aggiudicata il project financing per la gestione dei parcheggi a pagamento nelle strisce blu a Caserta.

I dipendenti reclamano la metà delle spettanze del mese di marzo 2024 alle quali vanno aggiunte quelle del mese di Aprile. Per onore di cronaca è giusto ricordare che nell’ articolo in questione avevamo anche scritto che gli amministratori della K-City avevano giustificato i ritardi dei pagamenti con un’accusa ben precisa al Comune dal quale , secondo le loro dichiarazioni , da quando si sono aggiudicati la gara per la gestione dei parcheggi non avrebbero percepito mai un Euro.

Nella mattinata di oggi , venerdi 3 marzo , Michele De Luca Segretario Regionale Seal e Giovanni Rea rispettivamente USB hanno proclamato uno sciopero congiunto dei loro iscritti chiedendo un incontro chiarificatore con il Sindaco Carlo Marino .

” In realtà – ha spiegato Michele De Luca- già il 10 Aprile abbiamo avuto un incontro con il Vicesindaco Emiliano Casale il quale ci garanti’ lo sblocco degli stipendi in poco tempo . Ricordo bene che quel tavolo di confronto fu definito erroneamente ” tecnico” . Non esitammo infatti , alla fine della discussione , di dare parere negativo anche perchè a quel tavolo non vi erano seduti nè Dirigenti nè Tecnici del settore”.

Il summit di stamattina si è concluso con un un incontro fra i rappresentanti sindacali e il Primo Cittadino al quale ha partecipato anche l’ Assessora alla programmazione Finanziaria ed entrate comunali Martino Gerardina ( Movimento 5 Stelle) la quale ha spiegato che i ritardi dei pagamenti del Comune alla K-City sarebbero dovuti ad un disguido prettamente tecnico e che la fatturazione della somma non corrisponderebbe con quella risultante dai dati in possesso del Comune. La stessa Assessora sembra abbia dichiarato che entro la fine del mese di maggio l’ ufficio di competenza provvederà a definire con l’azienda appaltatrice la regolamentazione definita del contenzioso.

