Autista di un Camion abbatte un muro e scappa!

E’ accaduto nella mattinata di oggi a Santa Maria Capua Vetere un mezzo pesante ha provocato la caduta di un muro, il camion non poteva circolare in quella strada.

L’ autista del mezzo pesante che percorreva via del lavoro non solo non ha rispettato la segnaletica , ma ha anche abbattuto un muro nelle vicinanze di un ristorante della zona. Nonostante il danno arrecato l’autista del non si è fatto problemi ad andare via ma per sua sfortuna il proprietario è riuscito a vedere il numero di targa, poi dato alla polizia di Santa Maria Capua Vetere.