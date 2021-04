Autista soccorritore del 118 aveva aggredito i carabinieri

PIEDIMONTE MATESE – Si è conclusa la vicenda che ha visto protagonista un autista del 118 arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, l’uomo F.S., conosciuto per essere un autista soccorritore del 118, ha avuto una accesa discussione con un agente a seguito di un controllo di routine. L’autista era in detenzione domiciliare per il reato di stalking ed estorsione ai danni dell’ex convivente dal luglio 2020. Al momento del controllo l’uomo era in visibile stato di alterazione psicofisica e ha iniziato ad inveire e spintonare i carabinieri della stazione ed i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca giunti in supporto.