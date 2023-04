Auto a tutta velocità sul tratto San Leucio- Vaccheria. Pasquale Napoletano FDI chiede l’ istallazione dei dissuasori

Pubblichiamo integralmente la mozione presentata dal consigliere comunale di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano che chiede l’ istallazione di dissuasori sull’ ex S.S. Sannitica -tratto San Leucio Vaccheria.

Oggetto: Mozione “installazione dissuasori e/o riduttori di velocità ex. S.S.

Sannitica, tratto San Leucio- Vaccheria”

Tipologia di atto: Ai sensi del Regolamento per le attività Consiliari

Premesso :

• che finalmente si è provveduto al rifacimento del manto stradale della

ex Strada Statale Sannitica tratto San Leucio-Vaccheria;

• detta strada rappresenta la porta d’ingresso della nostra CITTÀ per chi

proviene dall’alto Casertano percorrendo così il centro abitato di San

Leucio in direzione Caserta

Atteso che

• sono diverse le segnalazioni di incidenti da parte degli abitanti che

insistono lungo detto tratto viario causa l’alta velocità;

• il limite di velocità su detto tratto di strada è di 30 Km/h limite giammai

rispettato dagli automobilisti;

• come stabilito nelle ultime modifiche del Codice della strada sono

possibili le istallazioni di postazioni permanenti di autovelox nei centri

abitati e nei quartieri

Tanto premesso: il CONSIGLIO COMUNALE DI CASERTA IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta:

“ad avviare un confronto ed un dialogo operativo con la Polizia Municipale,

con gli Organi competenti e con la Prefettura al fine di valutare e provvedere

con urgenza ad ivi installare dispositivi autovelox fissi nelle due direzioni per

la misurazione della velocità e l’accertamento delle violazioni ove risulta

frequente l’infrazione dei limiti ivi posti;

e/o valutare l’installazione di dissuasori ad effetto ottico e/o valutare

l’installazione di dissuasori elettronici di velocità, con schermo che indichi la

velocità dei veicoli in avvicinamento e lampeggio al superamento della soglia

impostata ovviamente in linea con le possibilità concesse dal Codice della

Strada,

al fine di scoraggiare gli automobilisti indisciplinati dal superare i limiti di

velocità, e nel contempo garantire l’incolumità dei cittadini tutti in generale e

degli abitanti di San Leucio e Vaccheria in particolare.”