Auto bloccata tra le sbarre. Eh no non è una vecchia notizia

Maddaloni (CE) – Incredibile ma vero! È successo di nuovo. Oramai la frequenza è settimanale o quasi. Tanto che davvero non fa più notizia. La notizia è che si ripete la storia. A Maddaloni c’è ancora chi continua a sfidare la chiusura dei passaggi a livello. E spesso non riesce a farla franca. Come nel caso di questa AUDI.

Chi sarà il prossimo? Sotto a chi tocca!

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