Auto bloccata tra le sbarre. Traffico ferroviario in tilt

Maddaloni (CE). Ebbene sì è accaduto ancora. Nel tardo pomeriggio di oggi un’auto è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello in via Napoli.

Il traffico ferroviario si è chiaramente bloccato. La Polizia Municipale locale, tempestivamente avvertita, non è però potuta intervenire sul posto in quanto la pattuglia era impegnata in altre operazioni. Pare sia intervenuta la Polfer per liberare i binari.