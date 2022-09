Pubblicità elettorale

Caserta – I violenti temporali di stanotte hanno creato disagi ovunque. Tra questi vi segnaliamo la galleria Santa Lucia, Sulla superstrada Maddaloni – Santa Maria C. V. che al momento è completamente allagata. L’acqua è davvero tanta e le auto che si sono trovate a circolare sono completamente bloccate. Si consiglia, per chi si mette in auto, di programmare un percorso alternativo.