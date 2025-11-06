Auto contro un albero: muore uomo di 81 anni

Un grave incidente si è verificato nella notte scorsa lungo la via del Mare, nel territorio di Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara. Un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un albero a bordo strada.

Le prime ricostruzioni dei carabinieri

Secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto, l’anziano potrebbe aver accusato un malore improvviso mentre era alla guida. L’auto, fuori controllo, è finita contro un albero senza coinvolgere altri veicoli. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’impatto.

Disposte le procedure di legge

Su disposizione del pubblico ministero di turno, la salma è stata affidata ai familiari. Gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’incidente restano in corso, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse dal malore.

(Foto ANSA)