Auto contro un lampione in via Napoli

Maddaloni – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirare fuor dall’auto il conducente del SUV DR che poco fa si è letteralmente schiantato contro un palo della luce, in via Napoli, in direzione Maddaloni, nei pressi del pub di fronte alla chiesa in via Napoli. Distrutta anche una cabina elettrica. Ci sono danni anche all’edificio adiacente il pub. Saltata anche una parte della vetrata del pub.

L’auto è finita sul marciapiede in maniera inspiegabile. Fortunatamente sembra non abbia investito nessuno e siano rimasti tutti illesi, compreso il conducente, grazie all’apertura dell’airbag che lo ha salvato.

L’auto ha la parte anteriore completamente distrutta.

Le forze dell’ordine sono sul posto per accertare la dinamica e le responsabilità.