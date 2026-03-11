Auto contromano sulla statale

Maddaloni – Una vicenda incredibile quella a cui hanno assistito increduli questo pomeriggio gli automobilisti che erano bloccati nel traffico della strada statale che costeggia Maddaloni.
Un’autovettura bianca, una Dacia, un Barga ad ogni regola del
Codice della strada, ha ben pensato di percorrere tutto il tratto che doveva coprire contromano.
Infrazione delle regole, mancanza di rispetto e di conoscenza della segnaletica oltre che ulteriori disagi per gli automobilisti già bloccati nel traffico.