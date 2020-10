Auto del Comune di Caserta lasciata ferma senza una ruota in divieto di sosta

Caserta . Da qualche giorno in Via Alois e in divieto di sosta è stata parcheggiata un’ auto senza una ruota sostenuta da un cric.

A segnalare l’anomalia è stato il Capogruppo Consiliare di Fratelli D’ Italia Stefano Mariano il quale ha precisato ” All’ inizio ho pensato che si trattasse semplicemente di un’ auto rimasta in panne per una foratura alla ruota. Passato qualche giorno e constatato che del proprietario dell’ auto non c’era traccia ho deciso di avvicinarmi alla stessa . Con enorme stupore ho notato che la macchina in questione, una Fiat panda, era di proprietà del Comune di Caserta. A quel punto ho deciso di segnalare la questione direttamente al Sindaco Carlo Marino“.

La speranza del Consigliere Comunale Stefano Mariano , la cui moglie gestisce proprio in via Alois un’attività di abbigliamento per donne , che l’auto venga in qualche modo spostata dal divieto di sosta.