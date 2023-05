Auto distrutte e feriti ai “giardinetti”

Maddaloni – Continua ad essere scenario di pericolosi incidenti bio multiplo incrocio in località definita “giardinetti” tra Maddaloni e la valle di Suessola. Pochi minuti fa ancora uno scontro, forse a causa dell’alta velocità e di una frenata non riuscita. . Coinvolte 2 autovetture. Un’Audi nuovissima che, dalla posizione, sembrerebbe provenire dal beneventano e un’utilitaria azzurra che procedeva verso Maddaloni si sono scontrate. Le auto sono distrutte. Alcune delle persone che viaggiavano in esse sono rimaste ferite. Sul posto al momento solo i soccorsi del 118.