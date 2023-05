Auto elettrica prende fuoco . Sul posto i Vigili del Fuoco

Questa mattina verso le ore 12:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta su Viale Carlo III , nei pressi della concessionaria BMW di San Nicola la Strada, allertata per un incendio che aveva interessato una vettura elettrica. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’autovettura totalmente avvolta dalle fiamme ed immediatamente si sono adoperati per spegnere l’incendio utilizzando anche schiuma ad alta espansione. Successivamente verso le ore 13:15 una squadra proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in via Galatina nel comune di Caserta per il crollo di una palazzina. Sul posto a supporto della squadra è intervenuto anche il nucleo U.S.A.R. ( Urban Search and Rescue) specializzato nelle ricerche di persone sotto le macerie che dopo le verifiche del caso ha potuto accertare che nessuna parsona è rimasta coinvolta nel crollo.