Auto finisce contro recinzione centro sportivo “Bamboo”, ferita una donna

SAN NICOLA LA STRADA – Poteva avere conseguenze sicuramente molto più serie l’incidente che ha visto coinvolte un’autovettura ed una giovane donna. Infatti, nel corso della mattina di domenica, 2 febbraio 2020, una RENAULT, forse per l’alta velocità visto il tratto di strada assolutamente rettilineo, oppure per un’improvvisa distrazione dell’automobilista, è andata improvvisamente a sbattere con forza presso la recinzione, in parte in cemento ed in parte con inferriate di ferro, causando gravi danni alla stessa auto ed alla struttura sportiva, nonché alla donna che si trovava a bordo.



Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno notato una ragazza che era seduta per terra ed aveva in mano un fazzoletto pieno di sangue. Fortunatamente, pare che l’incidente non abbia avuto più gravi conseguenze.



Il centro sportivo “Bamboo” si trova su quel tratto di strada che tutti i sannicolesi conoscono e chiamano comunemente “Circumvallazione” ed è la strada che dalla “Sapienza” (Via Pertini) porta fino alla Via Appia.



Quel tratto di strada è molto pericoloso tanto che il Sindaco Vito Marotta e l’allora Assessore pro-tempore alla Viabilità Valeria Tramontano, nel mese di maggio 2017, fecero ricorso ad una nuova segnaletica orizzontale e verticale ed emise anche una Ordinanza Sindacale che limitava, e limita tutt’ora, la velocità di crociera a 30 Km/h.



“Si tratta” – dichiarò allora il sindaco Vito Marotta – “di un importante intervento di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale lungo la cosiddetta “circumvallazione”, in un’ottica di rafforzare la sicurezza di una delle arterie maggiormente percorse del nostro territorio. Sono infatti state realizzate delle bande sonore che garantiscono una maggiore percezione agli automobilisti e non richiedono frequenti interventi di mantenimento.



Inoltre” – concluse il primo cittadino – “per rendere più visibili tali installazioni, sono stati posizionati ai bordi di queste fasce dei particolari “occhi di gatto” che si illuminano con la luce proiettata dei fari delle auto”.



Purtroppo, si continua a correre e di sera l’illuminazione, nonostante i nuovi e recenti accorgimenti fatti installare dall’Amministrazione, è assolutamente carente. Quindi, risulterebbe opportuno nonché utile far installare un paio di nuovi “dossi” in prossimità di dove si trova la predetta struttura che, vede la partecipazioni di numerosi giovani, specialmente di sera. Un paio di dossi in più non sono, poi, la fine del mondo.