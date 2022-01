Auto finisce in chiesa. Ci sono feriti

Maddaloni – Questa sera, intorno alle ore 18.00 in via Carmignano in località Montedecoro a maddaloni, un’ auto guidata da una ragazza, B. A. è finita nello spazio della chiesa abbattendo un tratto di muro e danneggiando il cancello. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone ferite che sono già state soccorse e trasportate in ospedale.

Testimoni sul posto ci dicono che lo scontro è stato notevole così come lo spavento che ha generato. Le cause che hanno provocato l’incidente non sono ancora del tutto chiare.

Sul posto la locale polizia municipale per gli accertamenti di rito.