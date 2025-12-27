Auto finisce in un burrone: una vittima e un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte nell’area boschiva intorno a Pareto, in provincia di Alessandria. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava una coppia di coniugi sarebbe uscita improvvisamente dalla carreggiata. Il veicolo avrebbe poi terminato la sua corsa in un burrone, rendendo difficili e in ritardo i soccorsi.

La vittima e il ferito

A perdere la vita è stata una donna di 75 anni. Il marito, che viaggiava con lei, è stato soccorso in condizioni critiche. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso, con un quadro clinico aggravato da una forte ipotermia.

Ore nell’abitacolo prima dei soccorsi

La coppia sarebbe rimasta all’interno dell’auto per diverse ore prima di essere individuata. Le basse temperature notturne e l’isolamento della zona avrebbero contribuito ad aggravare le conseguenze dell’incidente. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’uscita di strada.

L’intervento del 118 e dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di emergenza 118 e i vigili del fuoco. I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo, finite solo dopo diverse ore. Le autorità stanno valutando ogni elemento utile per ricostruire quanto accaduto.

(Foto ANSA)