Auto finisce in un canalone . Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco

Questo mattina verso le ore 08:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta in via Bonito nel comune di Cancello Arnone per un incidente stradale con solo un’autovettura coinvolta. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’auto che ,dopo essere uscita di strada, finiva la sua corsa ribaltandosi in un canalone, con la sua occupante già fuori dall’abitacolo prontamente assistita dal 118 anch’esso intervenuto sul posto con un’ambulanza. I Vigili del Fuoco dopo aver constatato che non vi erano altri veicoli coinvolti nell’incidente, procedevano alla messa in sicurezza del veicolo ed al suo recupero con l’ausilio di un’autogrú proveniente dalla sede centrale del Comando.