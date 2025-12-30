Auto fuori strada si schianta contro un cancello: muore un uomo di 56 anni

Un uomo di 56 anni ha perso la vita nella tarda serata di domenica scorsa dopo un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Falconara Marittima, lungo il tratto compreso tra Rocca Priora e Marina di Montemarciano.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto condotta dalla vittima è uscita improvvisamente di strada, andando a impattare violentemente contro un cancello posto a margine della carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, l’uomo era privo di sensi e presentava condizioni cliniche estremamente critiche. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di emergenza, nel tentativo di contenere una grave emorragia e di rianimarlo.

Le fasi dei soccorsi

Nonostante i ripetuti tentativi di soccorso effettuati sul luogo dell’incidente, il 56enne è andato in arresto cardiaco. È stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, mediante eliambulanza. L’uomo è arrivato in ospedale già senza vita. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per la gestione della viabilità. Gli accertamenti serviranno a chiarire la dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità o fattori esterni.

(Foto ANSA)