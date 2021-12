AUTO FUORI STRADA, UN ARRESTO

Una donna di 30 anni di Sala Consilina, in provincia di Salerno, è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale dopo che è stata trovata positiva ai test su alcol e droga in seguito al suo coinvolgimento in un incidente stradale mortale. La 30enne, rimasta ferita nell’incidente, era alla guida di una Renault Espace che all’alba di stamane, per cause in corso di accertamento, è finita violentemente contro una recinzione posizionata ai margini della carreggiata della Strada Provinciale 11 che collega Teggiano a Sassano. Nell’impatto è morta sul colpo un’altra donna di 33 anni che viaggiava a bordo dell’auto, originaria della Svizzera, ma spesso in vacanza nel Vallo di Diano. Alla donna è stata ritirata la patente di guida, mentre la Renault Espace è stata sequestrata. Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina