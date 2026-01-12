Auto in fiamme nel Napoletano, notte di incendi tra Sant’Anastasia e Casalnuovo

Il primo episodio si è verificato all’alba a Sant’Anastasia, in via Donizetti 18, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti per l’incendio di tre auto. Le fiamme hanno provocato danni anche alla serranda e all’ingresso di una macelleria situata nelle immediate vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine del rogo e l’eventuale matrice dolosa.

Poco dopo, intorno alle 4.30, un secondo intervento ha impegnato gli stessi militari a Casalnuovo di Napoli, in corso Umberto I n.134, dove un’auto, una Ford Fusion intestata a un 51enne, è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio ha causato anche il danneggiamento del serbatoio dell’autoclave di una pescheria. Anche in questo caso non si segnalano feriti.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli episodi e verificare eventuali collegamenti tra i due incendi.