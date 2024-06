Auto in fiamme sabato sera

Caserta – Momenti di panico nella serata di ieri, sulla strada tra Maddaloni e Caserta. Intono alle 21.30, nei pressi dell’incrocio con la strada che incrocia la nuova strada dove sorge il cantiere del policlinico, per cause non note a chi scrive, un’autovettura, precisamente una Fiat Panda, ha preso fuoco. In pochi minuti le fiamme hanno divorato l’utilitaria.

La segnalazione ci è giunta da lettori che transitavano in quella zona e che sicuramente avranno avvertiro anche i vigili del fuoco.

A quanto ci risulta non ci sono stati feriti. Tanta paura sicuramente e un malcapitato che dovrà acquistare una nuova autovettura.