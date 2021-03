Auto in fiamme . Si segue la pista dell’ agguato

E’ accaduto nella serata di ieri sabato 20 marzo a Marcianise in via Vicenza.Un Opel Agila è improvvisamente andato a fuoco. Le grida dei residenti della zona ha allertato il proprietario che è subito intervenuto per cercare di placare le fiamme. Dopo poco sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno definitivamente spento l’ incendio.

Nei pressi dell’ autovettura sono state ritrovate due bottigliette di plastica con dell’ alcol oltre ad un cartello con offese e minacce.

Gli inquirenti stanno indagando sull’ accaduto .