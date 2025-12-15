Auto in fiamme: trovato un corpo carbonizzato all’interno

Un’auto avvolta dalle fiamme e, al suo interno, un cadavere completamente carbonizzato. È quanto emerso nel pomeriggio di ieri in una zona rurale del Milanese.

La segnalazione dei passanti

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato una densa colonna di fumo alzarsi nei pressi del retro del cimitero comunale. La vettura si trovava lungo una stradina di campagna, lontana dal centro abitato.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Solo dopo lo spegnimento del rogo è stato possibile accedere all’abitacolo, dove è stato rinvenuto il corpo.

Identità ancora ignota

Il cadavere risultava completamente carbonizzato e irriconoscibile. Al momento non è stato possibile stabilire l’identità della vittima né chiarire le circostanze che hanno portato all’incendio del veicolo.

Indagini in corso

Sul caso indagano i carabinieri del Comando provinciale di Milano. Gli accertamenti puntano a ricostruire la dinamica dei fatti e a comprendere se l’episodio sia riconducibile a un incidente, a un gesto volontario o a cause di altra natura.

(Foto Carabinieri)