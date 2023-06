Auto in panne bloccata in strada

Maddaloni – Il pericoloso incidente, se così possiamo definirlo, è accaduto circa una mezz’oretta fa. Per fortuna non ci sono stati feriti e quanto sembra ma sicuramente tanta paura.

come si vede nella foto, l’autovettura, che transitava nella strada che conduce da Maddaloni a Caserta, si è letteralmente incastrata rischiando di capovolgersi su sé stessa. Questo è accaduto, perché a causa delle forti piogge, quel tratto si allaga diventando impercorribile. L’auto rimasta incastrata e per fortuna non è successo nulla di più grave.