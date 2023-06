Maddaloni – Nella tarda mattinata di oggi, nella centrale via Capillo a Maddaloni, improvvisamente un’auto parcheggiata nella strada ha preso fuoco. Una nuvola di fumo ha invaso la strada. Ignota al momento la causa dell’incendio dell’autovettura. Persone sul posto si sono prontamente attivate con un estintore per spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Non si registrano danni a cose o persone.