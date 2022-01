Auto si ribalta in una scarpata. Ferito soccorso dai VVF

Ailano -Questa notte verso le ore 01:30 una squadra dei Vigili del fuoco di Caserta e precisamente del Distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta sulla SP 281 che collega il comune di Ailano con il comune di Valle Agricola per un’incidente stradale con un’autovettura coinvolta. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno dovuto soccorrere un uomo di circa 60 anni che, sbandando con l’auto per cause ancora da accertare, finiva ribaltandosi in una scarpata adiacente la strada. I Vigili del Fuoco, dopo aver tagliato rami ed arbusti con le motoseghe in dotazione, sono riusciti a liberare la persona ferita e con l’aiuto del nucleo S.A.F. ( speleo alpino fluviale) intervenuto sul posto unitamente ad un’autogrù sono riusciti ad imbracarlo e a consegnarlo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza. Successivamente i Vigli del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per il successivo recupero.