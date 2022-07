Auto va a fuoco mentre cammina. Intervengono i pompieri

Comunicato stampa

Capua- Questa mattina , verso le ore 07:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale, è intervenuta in via Brezza nel comune di Capua per un incendio che ha interessato un’autovettura mentre circolava normalmente. Al loro arrivo sul posto l’autovettura, ferma in mezzo alla carreggiata, era completamente avvolta dalle fiamme che, generando una colonna di fumo denso, ha creato non pochi disagi alla circolazione. Il veicolo è stato subito spento dai Vigili del fuoco e messo in sicurezza per il successivo recupero.