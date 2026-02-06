Auto vola giù dal ponte. Cade sui binari

Alle ore 07:00 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta in via Regalone, nel comune di Casagiove, nei pressi del cavalcavia della rete ferroviaria FS, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che un’automobile elettrica, dopo aver sfondato le barriere di protezione del cavalcavia, era precipitata al di sotto dello stesso, ribaltandosi nelle immediate vicinanze dei binari ferroviari.

Fortunatamente il conducente non risultava incastrato all’interno del veicolo. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad assisterlo, realizzando un varco nella fitta vegetazione per consentirne il recupero in sicurezza e l’affidamento al personale sanitario del 118, *che si è occupato del successivo trasporto* presso una struttura ospedaliera.

Per le operazioni di recupero del veicolo è stata richiesta l’intervento di un’autogru proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli. Durante le operazioni si è resa necessaria la temporanea interruzione della linea ferroviaria.