Autobotti in azione. In riparazione una conduttura in città

Maddaloni – In corso lavori urgenti in città. Nella tarda serata di ieri, in via Caudina è scoppiato un tubo della conduttura idrica. Sul posto ci sono già gli operai coordinati dall’ufficio tecnico, settore acquedotto per riparare la perdita .

Attualmente sono senza acqua i residenti di via Consolazione, ma l’interruzione per loro durerà poche ora, perché causata da una perdita di origine diversa.

Non si hanno ancora tempi certi al momento della durata dei lavori, di un altro cantiere che riguarda la regione: quel che è certo è che l’acqua mancherà nel centro storico della città. Le strade interessate sono quelle nell’area tra che via Ponte Carolino a via Fabio Massimo. Per questo sono già all’opera la Protezione e la Polizia Municipale: per gestire il disagio, in maniera preventiva, sono presenti su via Santa Margherita e via San Giovanni. due autobotti per fornire ai residenti delle strade coinvolte, in maniera preventiva, riserve di acqua per affrontare la mancanza. Un servizio efficiente e tempestivo per supportare la cittadinanza in questa a afosa domenica e ridurre al minimo il disagio causato da questo guasto improvviso.