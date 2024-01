Autobus in fiamme .immediato l’ intervento dei Vigili del Fuoco

Questa notte, verso le ore 02:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Latina nel comune di Pastorano all’ertati dai residenti nella zona che vedevano del fumo alzarsi da un’area parcheggio per autobus. Immediatamente Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto spegnere un incendio che aveva interessato vari autobus fermi in un deposito di circa 1.800 mq. Per spegnere il vasto incendio, caratterizzato da otto autobus completamente in fiamme, sul posto è stato necessario fare intervenire anche la squadra dal distaccamento dei vigili del fuoco di Teano e due autobotti, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una proveniente dalla sede centrale del Comando. Le operazioni di spegnimento sono durate circa cinque ore.La