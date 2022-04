Maddaloni. Non è un buon inizio di settimana santa a Maddaloni. Mentre i vigili del fuoco stanno ancora domando l’incendio divampato questa mattina nel noto negozio di bomboniere “Candida Celiento” in via Forche Caudine, a pochi metri di distanza, un autobus, uscendo dal parcheggio del bar è rimasto bloccato al centro della strada per un guasto ai freni. Il traffico già congestionato a quell’ora su quella strada si è del tutto paralizzato.