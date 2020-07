Autobus vanno a fuoco in un deposito

Un impatto ambientale non poco preoccupante lascia presagire l’incendio segnalato nella mattinata di ieri ad Afragola, un comune a Nord di Napoli.

Si è resa infatti visibile dai Comuni limitrofi sino alla città di Napoli, la nube di un denso fumo nero riversatasi in gran parte sulla città di Acerra dopo essere stata individuata in un deposito di autobus sito in Via Saggese, da dove è partita la segnalazione. Ad andare a fuoco sarebbero stati i mezzi, fra i quali autobus ed altri dello stesso tipo, ospitati al suo interno.

Accorsi sul posto i vigili del fuoco, i Carabinieri di Acerra per mettere in sicurezza l’area, la Polizia Municipale del comune di Acerra, allertata dal Sindaco Raffaele Lettieri, che dopo aver saputo del rogo ha così commentato: ” Preoccupati per quello che stiamo vedendo in questi minuti, una grossa nuvola di fumo proveniente da un incendio in via Saggese ad Afragola.”

Proseguono le indagini su cosa abbia potuto innescare l’incendio, le cui cause di matrice dolosa o incidentale sono ancora da accertare.