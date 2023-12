Autocarro con escavatore si ribalta. Ci sono feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 13:30, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta è intervenuta in via Nazionale Appia nel comune di Maddaloni, per un’incidente stradale avvenuto tra un autocarro che trasportava un piccolo escavatore e due autovetture. I Vigili del Fuoco, immediatamente giunti sul posto, hanno trovato l’autocarro ribaltato al centro della carreggiata con il piccolo escavatore riverso a terra e le due auto ferme fuori dalla sede stradale con i conducenti feriti già fuori dai veicoli. Si provvedeva, pertanto, ad assistere il personale del 118 nelle prime operazioni di soccorso ai feriti e a mettere in sicurezza tutti i veicoli per il successivo recupero da parte di ditte specializzate.