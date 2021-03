Automobilisti daltonici in città. La segnalazione

Maddaloni. Non sono servite le strisce blu a regolamentare il parcheggio delle auto a Maddaloni. Molti automobilisti continuano ad essere refrattari alle regole e, approfittando della penuria di vigili urbani, situazione ben nota in città, parcheggiano come preferiscono. Come è evidenziato nella foto, inviataci da un nostro lettore, le auto sono comodamente sistemate negli stalli. peccato che gli stalli in questione non siano né bianchi né blu, ma gialli. Quegli stalli sono destinati ai portatori di handicap e al carico /scarico delle merci per le attività commerciali. Alcuni , per evitare che parcheggino, occupano lo stallo con un bidone.. Qui siamo in vai San Francesco d’Assisi, ma in altri punti della città la situazione è analoga. A Maddaloni c’è, tra le altre cose, anche un’epidemia di daltonismo a quanto pare.