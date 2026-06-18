Autotreno sbanda e finisce contro le barriere divisorie delle due carreggiate: intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, intorno alle ore 07:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sull’autostrada A30, in direzione Nola, nel territorio del comune di Maddaloni, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un solo autotreno.

Giunti sul posto si è constatato che il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, dopo aver sbandato è finito contro le barriere divisorie delle due carreggiate. A seguito del violento impatto, il carrellone sul quale erano trasportate numerose pedane ha investito la cabina di guida, provocandone il ribaltamento e causando lo sbalzamento all’esterno dei due occupanti.

I due feriti sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportati in ospedale in codice rosso.

L’arteria autostradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nelle attività di messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area interessata, in vista del successivo recupero del mezzo da parte dei mezzi di soccorso stradale.